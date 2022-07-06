شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى رحلات الحج البري من الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت، أمس، أولى حافلات حملات الحجيج من المنطقة الشرقية، باتجاه العاصمة المقدسة، وجرى تزويد طلائع ضيوف الرحمن، المسافرين برا، بكتيبات مترجمة، لجميع اللغات، ووضع ملصق على حقائبهم، لتمييز أمتعتهم عند الوصول، فيما أشاد ضيوف الرحمن بسهولة الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية، التي ساهمت في توفير الوقت والجهد، معبرين عن سعادتهم الغامرة بأداء مناسك الحج.

برامج تطبيقية

وقال قائد إحدى الحملات عبداللطيف غرامة، إن مسار الحافلات يشمل مدينة الرياض، التي سيتم التوقف عندها للاستراحة، ثم التوجه إلى الميقات، وبعده إلى المسجد الحرام. وأضاف إن حملته تضم 90 حاجا تقريبا، عن طريق البر، إضافة إلى عدد آخر، سوف ينتقل جوا، وآخرين بسياراتهم. وأضاف: هناك عدد موجود بالطائف لقضاء إجازته، وسوف يلتقون بالحملة، مشيرا إلى أن الموسم الجاري يشمل برامج تطبيقية على جوال الحاج، لمتابعة مكان تواجده، إضافة إلى تجهيز الحافلات بشرائح تتبع، ترصد حركتها وتوقفها، وهو ما يضمن تحقيق الرعاية المثلى والأمان للحجيج.

التسجيل الإلكتروني

وأفاد سامي القيسي «27 سنة»، بأن هذه الرحلة هي الأولى له للمشاعر المقدسة، وكان ينتظر تأدية شعائر الحج بفارغ الصبر، مشيرا إلى أن الإجراءات، ميسرة، ولم تستغرق أكثر من يومين فقط، إضافة إلى حسن التعامل من القائمين على المنظومة.

وأضاف إنه استقبل فرصة ترشيحه لأداء المناسك بسعادة غامرة، ولم يتوقع أن يذهب إلى الحج هذا العام، ولكن الأمور تيسرت، بفضل الله تعالى، مشيرا إلى أن التسجيل الإلكتروني يسر، بشكل كبير، جميع الإجراءات.

إرشادات وتوجيه

وأوضح سعود الحربي «34 عاما»، أنه كان ينتظر، بفارغ الصبر، ركوب الحافلة باتجاه مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج، وكان يعد الأيام حتى تأتي هذه اللحظة التي انتظرها طويلا. وأضاف إنه لمس تعاونا كبيرا من جميع القائمين على المنظومة، إضافة إلى سهولة الإجراءات، وتوافر الإرشادات اللازمة، حتى التسجيل الإلكتروني كان ميسرا للغاية.

وأضاف: تم اختياري عن طريق القرعة، وجرى إبلاغي منذ وقت كافٍ؛ للترتيب والتجهيز، مشيرا إلى أن حج العام الجاري يشمل 3 باقات، مما يجعل الحج مناسبا لجميع الفئات.