الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العميد فواز الذيابي ، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عميد.
وهنأ سموه، العميد الذيابي بالترقية، متمنياً له التوفيق وأن تكون حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء للوطن ولمحافظة الطائف.
من جانبه رفع العميد الذيابي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدفاعِ – حفظهما الله -، على الثقة الملكية الكريمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه وتوجيهاته .
كما قدم شكره لسمو محافظ الطائف على دعمه ومساندته للإدارة، داعياً الله – عز وجل – أن يوفقه وزملاءه في الإدارة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.
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