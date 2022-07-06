محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس منظمة الإيقاد الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم، برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ،على هامش انعقاد قمة الإيقاد الطارئة بنيروبي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.