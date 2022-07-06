محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية عنصراً إرهابياً متورط في الهجوم الانتحاري استهدف مدرسين صينيين في جامعة كراتشي خلال شهر أبريل. وأوضح وزير الإعلام الباكستاني شرجيل ميمن في مؤتمر صحفي اليوم أن الإرهابي المعتقل يُدعى “داد بكاش”، متورطاً في تقديم الدعم الفني لمنفذ الهجوم الانتحاري, مبيناً أن المعتقل اعترف بأنه عضو من خلية نائمة تابعة لمنظمة “جيش تحرير بلوشستان” الإرهابية التي تبنت مسؤولية تنفيذ الهجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الباكستاني يعتقل إرهابياً متورطاً في تفجير انتحاري بكراتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.