جمعية نماء تطلق مشروع الأضاحي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة مشروع الأضاحي لعام 1443هـ تحت شعار “أضحيتي لأهل بلدي “، التي تسعى من خلاله إلى توفير 10.000 أضحية لـ 22.000 مستفيد من الجمعية، وبالشراكة مع كبرى الجمعيات الخيرية بالمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويشمل مشروع الأضاحي مجموعة من المراحل قبل وصولها للمستفيد ذبح، تبريد، ونقل، وتوزيع الأضاحي للمستفيدين بطريقة تحفظ لهم كرامتهم، حيث تشمل باقة موسم حج هذا العام، مشروع سقيا حاج، وحقيبة الحاج، والوجبات الساخنة خلال عشر ذي الحجة، ومشروع الأضاحي.

من جانبه بين مدير عام الجمعية فيصل الحميد، أن مشروع الأضاحي يأتي ضمن سعي الجمعية وفق رؤيتها الإستراتيجية لتلبية احتياجات المستفيدين، مشيراً إلى أن “نماء” تتيح الفرصة أمام المتبرعين للإسهام في المشروع من خلال المتجر الإلكتروني “namaa.sa”، أو زيارة مقرات الجمعية الرسمية في جدة ومكة والطائف.