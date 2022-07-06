اخبار الرياضه السعوديه مطالبات جماهيرية باستقالة إدارة الاتفاق

وانتقدت الجماهير بشدة إدارة ناديها، التي لم تقدم ما يشفع لها بالبقاء خلال الموسم الرياضي القادم، خصوصاً في ظل التخبطات التي كانت قد تسقط بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى.
واستغرب عدد كبير من الاتفاقيين من صمت الأعضاء الذهبيين تجاه الإدارة خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن وضع الفريق الكروي لم يكن مبشراً بالخير خلال الجولات الخمس الأخيرة من منافسات دوري المحترفين، وكان مهدداً بالهبوط إلى دوري الأولى، لكن الفريق استطاع الفوز على نظيره الفيحاء وخطف النقاط الثلاث التي عززت بقاءه في دوري الكبار.
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