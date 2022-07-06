اخبار الرياضه السعوديه «صيفية العميد» بيد سانتو

محمد بن مسعود - الدمام - طلب مدرب الاتحاد نونو سانتو من إدارة النادي منحه الصلاحية الكاملة حيال التعاقدات «الصيفية» التي ينوي العميد إتمامها من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الذي تنتظره استحقاقات محلية في الموسم الرياضي القادم.

ويعكف المدرب الاتحادي الجديد حالياً على الوقوف على احتياجات الفريق الفنية من خلال متابعة بعض مباريات الفريق الكروي في الموسم الماضي، ومن ثم تحديد الخانات التي تحتاج لخدمات بعض اللاعبين الأجانب والمحليين.

وكانت إدارة العميد أعلنت التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، وتمت مراسيم التوقيع بحضور الإدارة الاتحادية.

من جانب آخر، ستغادر بعثة الفريق الكروي الأول إلى النمسا أواخر شهر يوليو الجاري من أجل الانخراط في معسكر إعداداي يتخلله عدد من المباريات الودية، ومن ثم العودة قبل انطلاقة المنافسات المحلية بدءاً من دوري المحترفين السعودي في 25 من أغسطس القادم.