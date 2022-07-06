اخبار الرياضه السعوديه «هجر» يضم «حلواني»

محمد بن مسعود - الدمام - تعاقدت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي مع لاعب الظهير الأيسر حسين حلواني، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم. ومثّل حلواني فرق الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى وصوله للفريق الأول، كما مثّل عدة أندية في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، ومثّل نادي الخليج في الموسم الماضي، وحقق معه بطولة دوري الأولى، والصعود لدوري المحترفين السعودي.

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