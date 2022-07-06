ميقات ذو الحليفة النقطة الأخيرة لضيوف الرحمن

يشهد ميقات المدينة المنورة «ذو الحليفة» حركة مكتظة من الحجاج خلال الأيام الحالية وهي النقطة الأخيرة للحجاج في المدينة قبل المغادرة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

مرافق خدمية

وعملت جميع الجهات المعنية من الشؤون الإسلامية والمرورية والأمنية والصحة والفرق التطوعية والتوعوية على تقديم جميع الخدمات للحجاج في الميقات، وتيسر الحركة لهم حيث يمنع دخول المركبات غير الناقلة للحجاج إلى الميقات ضمن الخطط المتبعة في تنظيم حركة سير الحافلات المقلة للحجاج، وذلك لاستقبال أكبر عدد ممكن من الحجاج في ساعات الذروة نهارًا إضافة إلى تجهيز مسجد الميقات من قبل الشؤون الإسلامية بجميع الخدمات والعناية والتنظيف الدائم إضافة إلى المتابعة إلى المرافق الخدمية وإنشاء لجان خدمية ورقابية للمتابعة والوقوف على جميع الخدمات المقدمة للحجاج في الميقات.

صرف الأدوية

وتعمل وزارة الصحة ممثلة بتجمع المدينة المنورة على التواجد اليومي وتوفير جميع الخدمات للحجاج والعناية بهم، وذلك باستخدام عربات الجولف المجهزة لنقل أي مصاب إلى المركز ومعالجته عند الحاجة أو طلب الإسعاف له إضافة إلى الاستشارات الطبية المقدمة للحجاج واتباعهم الإرشادات الصحية والوقائية بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، كما يقدم المركز الوصفات العلاجية للحجاج وصرف الأدوية لهم ومعالجة الجروح أو الألم التي يعاني منها البعض أثناء تواجده بالميقات.

فرق تطوعية

في المقابل تتواجد مجموعة من الفرق التطوعية والتوعوية لتقديم الإرشادات والنصائح وتقديم الخدمات التي يحتاج الحاج في الميقات إضافة إلى مساعدة البعض منهم عند التنقل ونقله إلى الحافلة أو إلى المسجد والمساهمة في تنظيم دخول الحجاج وخروجهم من المسجد وإلى الحافلة تحت إشراف الجهات المعنية.