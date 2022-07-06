شكرا لقرائتكم خبر عن استضيف الكأس في منزلك.. الهلال السعودي يفاجئ جماهيره بخبر سعيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجأ نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، جماهير ومحبي فريقه الأول لكرة القدم، بخبر سعيد، بخصوص بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن وجود فرصة لاستضافة كأس بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في منازل الجماهير، والتصوير معه، مقابل 5 آلاف ريال، لمدة ساعة ونصف فقط.

وأوضح نادي الهلال السعودي، أنه سيتم التسجيل من خلال تطبيق jahez، حيث يتم اختيار الوقت المناسب، ومن ثم إكمال عملية الدفع.

ويمكن تحميل تطبيق jahez من هنا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم برصيد 67 نقطة.

ودخل فريق الهلال الأول لكرة القدم، في منافسة قوية على اللقب مع اتحاد جدة، الذي حصد الوصافة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، حيث تم حسمه في الجولة الأخيرة من البطولة.

كم عدد بطولات الهلال في الدوري السعودي؟

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 18 لقب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد البطولة الأخيرة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، هي الثالثة على التوالي.