تخريج أول (3) طلاب لبرنامج الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء باعتبار مناطق بوادي البحير محمية طبيعية

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