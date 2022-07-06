الأفواج الأمنية في عسير تضبط (163) كيلو جرامًا من مادة الحشيش

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (3) مواطنين بحوزتهم (163) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر, وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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