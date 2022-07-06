شاهد.. لماذا حرم العرب القتال في ذي القعدة وذي الحجة؟ الزعاق يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أجاب الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم، عن سؤال ‏لماذا حرم العرب القتال في ذي القعدة وذي الحجة؟

وقال الزعاق، إن أمهات العبادة الأربع: الحج، والصلاة، والصيام والصدقة جميعا تجتمع في العشر من ذي الحجة.

وتابع: “هذه الأيام هي الوحيدة التي خصت بأسماء لقدسيتها؛ فاليوم الثامن يوم التروية، اليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر؛ أيام التشريق وهي 11، و12، و13، وجميعها تجتمع في أطهر بقاع الأرض وهي مكة”.

وأردف: “وحتى يأمن الحجيج في حلهم وترحالهم حرم العرب القتال قبل شهر الحج وبعده، وخلال هذه الفترة تقام الأسواق الثقافية، للتبادل التجاري، في سوق عكاظ في شهر ذي القعدة، وسوق المجاز في الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة”.