محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6379، أظهرت تسجيل 1786 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1703 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 619023.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 12827 حالة، منها 40 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و15 حالات تحت العناية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل حالتي وفاة بكورونا وترصد 1786 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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