شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يعلن تعاقده مع ثاني صفقات الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أبها تعاقده مع لاعب خط الوسط سعد السلولي القادم من نادي الاتفاق من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد تم توقيع عقد مع صاحب ال 24 عام اليوم الثلاثاء لمدة موسمين حتى عام 2024 في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء مدة تعاقده مع فريق الاتفاق.

وكان سعد السلولي لاعبًا في صفوف الاتفاق منذ عام وحتى نهاية الموسم المنقضي ونجح من تمثيل المنتخب في مراحلة الناشئين والشباب والأوليمبي.

وكان قد أعلن نادي أبها في وقتًا سابق تعاقده مع لاعب خط الوسط زكريا سامي القادم من نادي الباطن بعقد يمتد لمدة ثلاث مواسم في أول صفقات الفريق.