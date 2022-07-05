شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل يفاجئ الهلال بقرار صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجأ البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، جماهير الزعيم، بقرار صادم.

وأكد البرازيلي ميشيل ديلجادو، خلال مقابلة صحفية، أنه يرغب في العوده إلى البرازيل، مشيرًا إلى أنه يملك عرضين من الدوري البرازيلي، موضحًا أن الأولوية ستكون لنادي فلامينجو.

من جانبه أوضح إلي اوليفيرا، الصحفي البرازيلي، أن ميشيل لايرغب في الاستمرار في السعودية.

وكان نادي الهلال السعودي، تعاقد مع ميشيل ديلجادو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2022، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي.

جدير بالذكر أن ميشيل ديلجادو، صاحب الـ26 عامًا، خاض مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، 19 مباراة، سجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم برصيد 67 نقطة.