شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يعزز صفوفه بحارس مرمى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الشباب السعودي، عن تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بضم حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف نادي الشباب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تعاقد مع حارس مرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

وأوضح نادي الشباب السعودي، أنه أتم التعاقد مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، بعقد يمتد حتى 3 سنوات، بعد شراء عقده من نادي كاشيوا ريسول الياباني، على أن يبدأ مشواره مع الليوث بداية من الموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، كان تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.