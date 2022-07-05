تسجيل بيانات مقدمي خدمات وحلول الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة حماية للمصالح الحيوية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهات التي تقدم خدمات أو حلولا أو منتجات الأمن السيبراني في المملكة إلى تسجيل بياناتها عبر موقعها الالكتروني.

ويهدف تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة إلى الإسهام في توفير بيئة مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع، وتشجيع الابتكار في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «إن من يجب عليه التسجيل هي جميع الجهات التي تقدم خدمات، وحلولا، ومنتجات للأمن السيبراني، وإنه ابتداء من تاريخ 1 أغسطس 2022م، التسجيل سيصبح متطلبا تنظيميا على أي جهة، تقدم خدمات أو حلول أو منتجات للأمن السيبراني في المملكة.

خطوات التسجيل:

