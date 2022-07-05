شكرا لقرائتكم خبر تسجيل بيانات مقدمي خدمات وحلول الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة إلى الإسهام في توفير بيئة مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع، وتشجيع الابتكار في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «إن من يجب عليه التسجيل هي جميع الجهات التي تقدم خدمات، وحلولا، ومنتجات للأمن السيبراني، وإنه ابتداء من تاريخ 1 أغسطس 2022م، التسجيل سيصبح متطلبا تنظيميا على أي جهة، تقدم خدمات أو حلول أو منتجات للأمن السيبراني في المملكة.
خطوات التسجيل:
- على مقدم الطلب تعبئة نموذج طلب التسجيل على الرابط https://cssp.nca.gov.sa
- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب، وإشعار مقدم الطلب بحالة التسجيل والمعلومات الإضافية لإكمال عملية التسجيل.
- بعد تزويد الهيئة بالمعلومات الإضافية، تقوم الهيئة بمراجعة الطلب، ومن ثم إشعار مقدم الطلب بقبول طلب التسجيل من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل بيانات مقدمي خدمات وحلول الأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.