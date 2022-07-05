تسجيل 141 موقعا تاريخيا على قوائم التراث

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وقالت اللجنة في ختام اجتماعها بمقر منظمة الإيسيسكو بالرباط أمس الأول إن عدد هذه المواقع يصل حاليا إلى 473 موزعة على 34 دولة، مشيرة إلى أنها قررت أيضا إحداث قائمة جديدة تسمى «قائمة أفضل ممارسات الصون لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي تسجيل 141 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا، على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية والتمهيدية، للتراث المادي وغير المادي.وقالت اللجنة في ختام اجتماعها بمقر منظمة الإيسيسكو بالرباط أمس الأول إن عدد هذه المواقع يصل حاليا إلى 473 موزعة على 34 دولة، مشيرة إلى أنها قررت أيضا إحداث قائمة جديدة تسمى «قائمة أفضل ممارسات الصون لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي».

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