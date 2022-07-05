تمكين 60 جمعية صحية من تقديم الخدمات العلاجية

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ويسعى صندوق الوقف الصحي إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية للقيام بدورها في تقديم الخدمات العلاجية للفئات الأشد احتياجا؛ حيث بلغ عدد الجمعيات التي مُكنت في المنطقة الوسطى 19 جمعية، وفي المنطقة الشرقية 4 جمعيات، والمنطقة الغربية 17 جمعية، والمنطقة الجنوبية 11 جمعية، وأخيرا الشمالية، حيث بلغ عدد الجمعيات فيها 9 جمعيات، وجميعها تقدم الخدمات العلاجية في 16 تخصصا طبيا.ويشترط الصندوق لانضمام الجمعيات الصحية إلى منصة شفاء للعلاج الخيري أن تكون الجمعية مسجلة ومرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودراسة وتقييم نشاط الجمعية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، داعيا الجمعيات الصحية المتخصصة في تقديم الخدمات العلاجية بأنحاء المملكة إلى المبادرة بالتسجيل في منصة شفاء للعلاج الخيري والإسهام في تخفيف الأعباء الصحية على المرضى الأشد احتياجا.
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