شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تشرك الأهالي في إعداد أبنائهم للجامعات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمن برنامج نخبة الذي أطلقته مؤسسة «مسك» العديد من البرامج الصيفية والتدريب والتطوير الشخصي المكثف، والذي يهدف إلى تعزيز فرص القبول في أفضل الجامعات العالمية.

ولأن للأهالي التأثير الكبير في جعل النجاح واقعا والطموح ساميا، يحرص البرنامج، خلال الإعداد لنخبة الجامعات، على إشراكهم في رحلة الطالب وتوضيح دورهم في إنجاح هذه الرحلة من خلال ملتقيات توعوية لتعزيز فرص قبول أبنائهم في أفضل الجامعات العالمية.

ويهدف البرنامج إلى إلحاق الطلاب والطالبات بأفضل الجامعات العالمية وزيادة فرص قبولهم في تلك الجامعات، ويقدم تجربة مثرية مدتها عامان ونصف العام تهدف إلى بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طلاب المدارس الطموحين ذوي الأداء المتميز لتأمين مقاعدهم الدراسية في أفضل الجامعات العالمية المرموقة.

ويحظى الطلاب المشاركون في البرنامج بتجربة شاملة ومتكاملة وفقا لأعلى المعايير، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والتميز الأكاديمي.

وعلى مدار فترة البرنامج، يشارك الطلاب في برامج مكثفة (تفاعلية وتجريبية) تزخر بعضها بعناصر محلية وأخرى عالمية الطابع، تحت إشراف أبرز الخبراء والمستشارين والمدربين.

النقاط الرئيسة في البرنامج

التدريب

الدعم في كل خطوة

تطوير الذات

اتخاذ الخيارات الصحيحة لمستقبلك

التجربة الصيفية

المدارس الصيفية ودورات الإعداد لامتحانات القبول

الجامعات العالمية المرموقة

الالتحاق بأفضل الجامعات حول العالم

برنامج يمتد على مدى عامين ونصف العام

مصمم لطلاب المدارس الثانوية

برامج شاملة ومكثفة

تفاعلية وتجريبية