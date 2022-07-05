«التأمينات» تطلق برنامج النخبة لتطوير المواهب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برنامج النخبة لتطوير المواهب في 14 تخصصا هي : التأمين، الإدارة الصناعية، العلوم الاكتوارية، إدارة العمليات، هندسة صناعية، إدارة الجودة، إدارة نظم المعلومات، إدارة أعمال، إدارة مخاطر، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة حاسب آلي، هندسة برمجيات الحاسب. شروط الالتحاق أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المذكورة أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المذكورة المعدل الأكاديمي عند التخرج لا يقل عن: 3 (في الجامعات التي يكون معدلها 4) 4 (في الجامعات التي يكون معدلها 5) أن يكـون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية التقديم مفتوح للرجال والنساء أن يكون من خريجي عام 2022م

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