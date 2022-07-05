فرص قيادية لاستقطاب الكفاءات في قطاع التعليم

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وتتضمن أهداف المنصة الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري بمنظومة التعليم والمحافظة على الكفاءات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في وزارة التعليم وتعزيز الشفافية، وكذلك التعرف على القيادات الواعدة وتنميتها وإعدادها كصف ثان من القيادات، إلى جانب إتاحة الفرصة للراغبين بالترشح على الفرص القيادية من خارج منظومة التعليم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا للاستثمار في الكادر البشري وتمكين القدرات القيادية، أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها في قطاع التعليم العام والجامعي الترشح للفرص القيادية (ملحق ثقافي – مساعد ملحق ثقافي)، وذلك عبر منصة قادة المستقبل، سعيا من الوزارة إلى استثمار الكفاءات في قطاع التعليم بشكل أمثل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في الوزارة.وتتضمن أهداف المنصة الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري بمنظومة التعليم والمحافظة على الكفاءات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في وزارة التعليم وتعزيز الشفافية، وكذلك التعرف على القيادات الواعدة وتنميتها وإعدادها كصف ثان من القيادات، إلى جانب إتاحة الفرصة للراغبين بالترشح على الفرص القيادية من خارج منظومة التعليم.

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