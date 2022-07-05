تفعيل مركز الصلح والتسويات لإنهاء نزاعات التأمين الصحي

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وأشار إلى أنه تم تفعيل مركز الصلح والتسويات في المجلس من أجل إنهاء النزاعات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوحيد وتحديث الدورة المستندية للالتزامات المالية بين الأطراف بما يتواءم مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتعريف بدور شركات إدارة دورة الإيرادات.كما تم استخدام معايير الترميز الطبي والتصنيف المعتمدة من المجلس، في عمليات الموافقات المسبقة للمطالبات، وتقديم مطالبات التسويات النهائية، ورموز أسباب الرفض، وتمكين أطراف العلاقة التعاقدية من استخدام منصة تنظيم التبادل الالكتروني لمعلومات وتعاملات التأمين الصحي «نفيس».
وتعد وثيقة الضمان الصحي الموحدة الحالية من أفضل التغطيات الصحية في العالم، وتحتوي على حزمة غنية من المنافع بهدف تحسين وتطوير حزمة المنافع والتغطيات لتشمل جميع ما يستجد على الصعيد الصحي، خاصة الطب الوقائي والإقامة الممتدة والتخطيط الأسري مع الأخذ بالاعتبار تكلفة التأمين، فإن هذا المشروع سيقوم بمقارنة وثيقة الضمان الصحي الحالية مع وثائق التأمين الأساسية حول العالم للخروج بأفضل التغطيات والمنافع الممكنة والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
مركز الصلح والتسويات
- التوصل إلى حل ملزم للكل من قبل أطراف النزاع
- ضمان الحقوق المالية بين أطراف العلاقة التأمينية
- تسجيل وحفظ كافة جلسات الصلح والحوار مما يمكن الرجوع لها وقت الحاجة
- لا يختص المركز بنظر أي نزاع أو شق من نزاع يتصل بمسألة جنائية أو يتعلق بالنظام العام
- لا يختص المركز بنظر أي طلب صلح مضى على تاريخ استحقاق التعويض محل المطالبة أكثر من سنة
- المنازعات المالية التي تنشأ بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية
- المنازعات المالية التي تنشأ بين شركات إدارة المطالبات ومقدمي الخدمة الصحية
- أي منازعات مالية أخرى تتعلق بأعمال التأمين الصحي تضاف بموجب قرار من مدير مركز الصلح بمجلس الضمان الصحي
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