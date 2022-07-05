شكرا لقرائتكم خبر تفعيل مركز الصلح والتسويات لإنهاء نزاعات التأمين الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار إنهاء النزاعات وحفظ الحقوق، أوضح مجلس الضمان الصحي أن «العقد الموحد» يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس، إلى جانب توفير بيئة مثالية تحكم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، لتشجيع أصحاب المصلحة للاستثمار في قطاع التأمين الصحي.​

وأشار إلى أنه تم تفعيل مركز الصلح والتسويات في المجلس من أجل إنهاء النزاعات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوحيد وتحديث الدورة المستندية للالتزامات المالية بين الأطراف بما يتواءم مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتعريف بدور شركات إدارة دورة الإيرادات.

كما تم استخدام معايير الترميز الطبي والتصنيف المعتمدة من المجلس، في عمليات الموافقات المسبقة للمطالبات، وتقديم مطالبات التسويات النهائية، ورموز أسباب الرفض، وتمكين أطراف العلاقة التعاقدية من استخدام منصة تنظيم التبادل الالكتروني لمعلومات وتعاملات التأمين الصحي «نفيس»​.

وتعد وثيقة الضمان الصحي الموحدة الحالية من أفضل التغطيات الصحية في العالم، وتحتوي على حزمة غنية من المنافع بهدف تحسين وتطوير حزمة المنافع والتغطيات لتشمل جميع ما يستجد على الصعيد الصحي، خاصة الطب الوقائي والإقامة الممتدة والتخطيط الأسري مع الأخذ بالاعتبار تكلفة التأمين، فإن هذا المشروع سيقوم بمقارنة وثيقة الضمان الصحي الحالية مع وثائق التأمين الأساسية حول العالم للخروج بأفضل التغطيات والمنافع الممكنة والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

مركز الصلح والتسويات

