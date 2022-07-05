شكرا لقرائتكم خبر تفعيل أحدث التقنيات لتقديم الخدمات العلاجية عن بعد خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى صحة الافتراضي العديد من الخدمات الطبية الافتراضية لتسهيل وصول الخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وأكثرها فعالية خلال موسم حج هذا العام.

وسيجري ربط العديد من الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى صحة الافتراضي بمستشفيات المشاعر المقدسة، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث تم العمل على تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في عدة تخصصات دقيقة؛ ليكونوا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة الطبية على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي:

الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية، بحيث ستقدم هذه الأقسام الدعم لكل من: مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الوادي، مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الشارع الجديد، مستشفى جبل الرحمة بشرق عرفات، مستشفى المدينة العام (ضمن مدينة الملك سلمان الطبية)، مستشفى الحمنة العام بالمدينة المنورة، مستشفى ينبع العام، ومستشفى خيبر العام، ومستشفى الحناكية، ومستشفى مهد الذهب، ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا.

وسبق لقسم الأشعة الافتراضية المشاركة في موسم الحج الماضي خلال الإطلاق الأولي للمستشفى، وهذه السنة ستكون مشاركته امتدادا لمشاركته في الموسم الماضي بشكل أوسع، حيث سيتم تقديم خدمات طب الأشعة الاتصالي، وكتابة تقارير الأشعة بأنواعها المقطعية والسينية والصوتية بعد إجراء الفحص مباشرة وبما لا يتجاوز 30 دقيقة، إضافة إلى تطبيق فحوصات الموجات الصوتية عن بعد داخل المستشفيات لأول مرة، وكل هذه الخدمات يتم تقديمها على مدار الساعة من خلال استشاريين أشعة أصحاب تخصصات دقيقة في أشعة الأعصاب والجسم، ويشرفون على جودة صور الأشعة ويتواجدون في مستشفى صحة الافتراضي لمناقشة الحالات مع الطبيب المعالج، وذلك لتسريع تطبيق الخطة العلاجية.

3 أقسام أساسية بمستشفى صحة الافتراضي:

