26 مركزا صحيا لخدمة الحجاج في منى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت وزارة الصحة جاهزية مراكزها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.

وأكدت أنها جهزت 26 مركزا صحيا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى 16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات، ونحو 1050 موظفا وموظفة ما بين كوادر طبية وفنية وإدارية.

وتتوزع المراكز الصحية لتغطي كافة المواقع في مشعر منى، ليسهل وصول ضيوف الرحمن لها، مقدمة خدمات الرعاية الصحية الأولية لحجاج بيت الله الحرام والعاملين بالمشاعر المقدسة، والخدمات الإسعافية والتدخل لإنقاذ الحالات الطارئة والإسعافية مثل الإجهاد الحراري والإنعاش القلبي الرئوي.

وبينت أن المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزا صحيا مصغرا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرا طبيا وتمريضيا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

ودعمت الوزارة كافة المراكز الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، والكوادر الطبية، والفنية، والإدارية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن داخل مشعر منى.