خادم الحرمين يتلقى رسالة من سلطان عمان

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وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة أمس سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
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