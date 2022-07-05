شكرا لقرائتكم خبر محاكاة الواقع الافتراضي للكعبة المشرفة والحجر الأسود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030، مكنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال محاكاة تجربة الواقع الافتراضي الحاسوبي ضمن عالم ثلاثي الأبعاد، الزائرين من مشاهدة الكعبة المشرفة والحجر الأسود.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر الزهراني، حرص الرئاسة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات المتمثلة في ركن الحجر الأسود الافتراضي، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة فور لبس النظارة الخاصة بالجهاز، ليكون المستخدم افتراضيا واقفا أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، مشيرا إلى أنه يمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية «الشذروان» وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكل عام، بهدف أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضيا.

من جانبه نوه مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان المسعودي، لما يتميز به الركن من خلال التصميم بالأبعاد الواقعية نفسها للحجر الأسود، وبالدقة العالية في التفاصيل، من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي (vr) للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لافتا الانتباه إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في عدد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كيف تمت التجربة؟

تفعيل الواقع الافتراضي في ركن الحجر الأسود

مشاهدة الكعبة فور ارتداء النظارة الخاصة

المستخدم يقف أمام الركن اليماني

ينظر المستخدم إلى اتجاه الحجر الأسود

رؤية «الشذروان» وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة