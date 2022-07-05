القيادة تهنئ ملاوي بذكرى يوم الجمهورية.. والقمر بالاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية ملاوي لازاروس ماكارثي تشاكويرا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية القُمر المتحدة العقيد عثمان غزالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية القُمر المتحدة العقيد عثمان غزالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار. فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية ملاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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