شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 20 % من المتطوعين لخدمة كبار السن في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفر المملكة كامل العناية لكبار السن في الحج، من خلال عدد من الخدمات التي تسهم في تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. ويشير مجلس شؤون الأسرة إلى إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء بأن 20 % من متطوعي برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعملون لخدمة كبار السن.

وفي هذا الإطار تنصح وزارة الصحة كبار السن باستشارة الطبيب إذا كانوا مصابين بأحد الأمراض المزمنة، وذلك للتأكد من استقرار حالتك الصحية وقدرتك على الحج، وللمصاب بداء السكري ينبغي استشارة طبيبك حول تعديل جرعة الدواء خلال فترة الحج.

ويجب أن يحرص كبار السن على أخذ كمية كافية من الأدوية، خاصة إذا كان الحاج يعاني من أحد الأمراض التي تستدعي تناول أدوية بصفة مستمرة، كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، وكذلك الحرص على حمل تقرير مفصل يوضح الأمراض والأدوية والجرعات، حيث يساعد ذلك على متابعة حالته عند الضرورة.

يذكر أن نسبة كبار السن (65 عاما فأكثر) من إجمالي السعوديين ممن يعانون من الأمراض المزمنة تصل إلى 74.1 % بحسب تقرير كبار السن في المملكة.

أبرز الخدمات:

الكراسي المتحركة

الإسعاف

النقل

الخدمات الصحية

نصائح مهمة لسلامتهم في الحج:







تجنب الأماكن المزدحمة



المحافظة على النظافة الشخصية



البعد عن الأماكن شديدة الحرارة



الالتزام بأخذ التطعيمات



تجهيز مظلة للوقاية من الشمس



مراجعة الطبيب عند الشعور بالمرض



احتياجات يومية لكبار السن: