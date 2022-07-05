روبوت توجيهي للرد على المسائل الشرعية في الحج بـ11 لغة

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ويدعم الروبوت التوجيهي11 لغة عبر شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي) وبسرعة 5 جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.
ولفت مدير إدارة السائلين في المسجد الحرام الشيخ سلطان البقمي، إلى أن الرئاسة وفرت وضمن جهودها في حج هذا العام 100 من العلماء والمشايخ للإفتاء وإجابة السائلين في رحاب البيت العتيق، بهدف تسهيل أداء عباداتهم، مفيدا أن عدد المستفيدين من خدمة إجابة السائلين في رحاب البيت العتيق تجاوز41 ألف مستفيد من خلال الرد على حوالي 47 ألف سؤالٍ، كما وصل عدد المكالمات الهاتفية إلى 16 ألف مكالمة.
وأكد سعي الرئاسة لتنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام منها مبادرة « فاسألوا أهل الذكر، وإرشادي بلغتي، وأرشدني» والتي تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات وإرشاد السائلين.
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