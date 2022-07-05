مقاعد شاغرة لحجاج الداخل في 59 شركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوجود مقاعد شاغرة فتح المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل التسجيل في 59 منشأة للراغبين في الحج خلال هذا العام، وذلك لبرامج الضيافة 1 الضيافة 2. وأوضح المجلس أن التسجيل يكون عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل وفق عدد من الضوابط، منها أن يجري تواصل الحجاج الراغبين في التسجيل مع منشآت خدمة حجاج الداخل المرخصة فقط، على أرقام التواصل الخاصة بهم والمعلنة في البيان المرفق وتسجيل الرغبات لديها، وأن يجري تسجيل الحجاج عبر المسار الالكتروني وإصدار فاتورة سداد من خلال وزارة الحج والعمرة. أبرز الضوابط:





ترفع منشآت خدمة حجاج الداخل المرخصة بيانات الحجاج عبر المسار الالكتروني المخصص للتسجيل (منصة حلول منشآت حجاج الداخل).



يمنع منعا باتا تحويل مبالغ لأي منشأة من منشآت خدمة حجاج الداخل أو أي جهة أخرى.



فترة السداد 6 ساعات من وقت التسجيل.



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