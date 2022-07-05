شكرا لقرائتكم خبر الحجاج ذوو الإعاقة يغادرون الرياض لأداء المناسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي تسيير رحلة الحج انطلاقا من المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لحج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين من كافة مناطق المملكة، بالتعاون مع المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» المهندس ناصر المطوع بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري ومأسسته، بكافة مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم، مشيرا إلى سعي الجمعية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة إلى تيسير أداء شعيرة الحج للمستفيدين، وذلك لغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في وجدان المعاق ، وتعزيز الجانب الروحي لديه، وتحقيق أمنيته في زيارة بيت الله العتيق.
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالرحمن السيف أن الاستعدادات قد بدأت مبكرا لانطلاقة رحلة الحج للمستفيدين، حيث تم ترشيح 41 من الصم والمكفوفين ومرافقيهم لأداء الركن الخامس، وفق برنامج وخطة زمنية بتقديم كافة التسهيلات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجاج ذوو الإعاقة يغادرون الرياض لأداء المناسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.