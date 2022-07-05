الحجاج ذوو الإعاقة يغادرون الرياض لأداء المناسك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر حجاج الأشخاص ذوي الإعاقة مساء أمس مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك لأداء فريضة الحج لهذا العام 1443هـ.

ويأتي تسيير رحلة الحج انطلاقا من المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لحج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين من كافة مناطق المملكة، بالتعاون مع المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» المهندس ناصر المطوع بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري ومأسسته، بكافة مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم، مشيرا إلى سعي الجمعية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة إلى تيسير أداء شعيرة الحج للمستفيدين، وذلك لغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في وجدان المعاق ، وتعزيز الجانب الروحي لديه، وتحقيق أمنيته في زيارة بيت الله العتيق.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالرحمن السيف أن الاستعدادات قد بدأت مبكرا لانطلاقة رحلة الحج للمستفيدين، حيث تم ترشيح 41 من الصم والمكفوفين ومرافقيهم لأداء الركن الخامس، وفق برنامج وخطة زمنية بتقديم كافة التسهيلات.