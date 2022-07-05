شكرا لقرائتكم خبر اكتمال تفويج 369 ألف حاج من المدينة إلى المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت مرحلة التفويج أمس الأول انسيابية في تصعيد أكثر من 48 ألف حاج من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة عبر الحافلات انطلاقا من مركز مراقبة التفويج وميقات ذي الحليفة ومركز حجاج البر، فيما استقل 725 حاجا رحلات قطار الحرمين أمس الأول إلى محطة القطار بمكة المكرمة ليصل إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج 369,434 حاجا من مختلف الجنسيات.واستقبلت المدينة المنورة خلال الموسم 382,853 حاجا من مختلف الدول من بينهم 6935 حاجا وصلوا أمس الأول من عدة دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والجهات ذات العلاقة متابعة أعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذ يشهد اليوم «السادس من ذي الحجة» تصعيد 13 ألف حاج يمثلون العدد المتبقي من الحجاج في المدينة المنورة بما فيهم الحجاج الفرادى.
الحجاج من المدينة إلى مكة
725 حاجا استقلوا قطار الحرمين
369 ألفا إجمالي الحجاج المغادرين
382 ألف حاج استقبلتهم المدينة المنورة
6935 حاجا وصلوا أمس الأول
13 ألف حاج يتم تصعيدهم 6 ذي الحجة
كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال تفويج 369 ألف حاج من المدينة إلى المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.