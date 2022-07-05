اخبار السعوديه

اكتمال تفويج 369 ألف حاج من المدينة إلى المشاعر المقدسة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر اكتمال تفويج 369 ألف حاج من المدينة إلى المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أكملت القطاعات والأجهزة الحكومية العاملة في برنامج ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة بعد أن قضوا أياما للصلاة في المسجد النبوي الشريف خلال موسم ما قبل الحج قبل أداء فريضة الحج هذا العام.

وشهدت مرحلة التفويج أمس الأول انسيابية في تصعيد أكثر من 48 ألف حاج من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة عبر الحافلات انطلاقا من مركز مراقبة التفويج وميقات ذي الحليفة ومركز حجاج البر، فيما استقل 725 حاجا رحلات قطار الحرمين أمس الأول إلى محطة القطار بمكة المكرمة ليصل إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج 369,434 حاجا من مختلف الجنسيات.

واستقبلت المدينة المنورة خلال الموسم 382,853 حاجا من مختلف الدول من بينهم 6935 حاجا وصلوا أمس الأول من عدة دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والجهات ذات العلاقة متابعة أعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذ يشهد اليوم «السادس من ذي الحجة» تصعيد 13 ألف حاج يمثلون العدد المتبقي من الحجاج في المدينة المنورة بما فيهم الحجاج الفرادى.

الحجاج من المدينة إلى مكة

725 حاجا استقلوا قطار الحرمين

369 ألفا إجمالي الحجاج المغادرين

382 ألف حاج استقبلتهم المدينة المنورة

6935 حاجا وصلوا أمس الأول

13 ألف حاج يتم تصعيدهم 6 ذي الحجة

كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال تفويج 369 ألف حاج من المدينة إلى المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا