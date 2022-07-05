كتيبات رقمية بلغات عالمية لتعريف نسك الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله الكتيبات الرقمية بلغات عالمية بالمسجد الحرام، والتي تهدف إلى تعريف الحاج بطريقة أدائه للنسك بالطريقة الصحيحة. ونفذت الرئاسة مبادرة (الكتيبات الرقمية باللغات العالمية)، حيث وظفت التقنية في خدماتها لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، حيث قامت بعمل منشورات للكتيبات الرقمية يتم أخذها بالماسح الضوئي عبر باركودات بعدة لغات عالمية من أهمها (الإنجليزية، الأوردية) ويمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية بالقارئ الالكتروني (QR) كما تم توزيع ملصقات على جميع المواقع المخصصة للمترجمين مصممة بباركودات لتحميلها، وذلك مواكبة للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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