43 ألف حاج وحاجة يتلقون العلاج في مكة والمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت «الصحة» أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 43,425 حاجا وحاجة منذ تاريخ 1 /11 /1443هـ وحتى تاريخ 4 /12 /1443هـ. وجهزت الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، يساندها (147) مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى (4654) سريرا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (1080) سريرا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (238) سريرا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس صحي، كما أعدت الوزارة نقاطا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافة إلى توفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى. الخدمات العلاجية التخصصية 5 عمليات قلب مفتوح 66 قسطرة قلبية 18 عملية غسيل كلوي 2 عملية مناظير 95 عملية جراحية 297 حاجا دخلوا المستشفيات تسجيل حالة ولادة واحدة 4 حالات تشخيص جلطات دماغية 743 استفادوا من تطبيق صحتي

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