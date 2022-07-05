مبادرات «كدانة» تثري تجربة الحجاج بالمشاعر المقدسة

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وتتضمن المبادرات ثلاثة معارض إثرائية، فيما تشمل المبادرات «القهوة السعودية، سيستقبل ضيوف الرحمن في مشعر منى بالقهوة السعودية كعنصر إثرائي يرتبط بالهوية والثقافة السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن مبادرتها «عام القهوة السعودية».ولكل رحلة حكاية مرتبطة بالمكان والزمان لذلك ستتيح كدانة مبادرة صورة وذكرى كهدية لضيف الرحمن لتخليد اللحظة في المكان المقدسة.
وبفرحة العيد تشارك ضيوف الرحمن مبادرة «عطر المشاعر» التي ستقام يوم عيد الأضحى المبارك على امتداد مشعر منى.
3 معارض إثرائية:
«العهد» سيقام في مشعر عرفات بهدف تعريف الحاج بأبرز خصائص البلد الحرام وساكنيه
«حكاية الماء» في مشعر عرفات ويتناول تاريخ السقايا في الحج وشرف هذه المهنة
«كسوة الكعبة المشرفة» بمشعر منى
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