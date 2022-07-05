شكرا لقرائتكم خبر مبادرات «كدانة» تثري تجربة الحجاج بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة مجموعة من المعارض المتخصصة والمبادرات الإثرائية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ، بهدف إثراء تجربة الحجاج منذ وصولهم إلى الديار المقدسة وحتى مغادرتهم ولتخليد هذه الرحلة الإيمانية في ذاكرة الحجاج.

وتتضمن المبادرات ثلاثة معارض إثرائية، فيما تشمل المبادرات «القهوة السعودية، سيستقبل ضيوف الرحمن في مشعر منى بالقهوة السعودية كعنصر إثرائي يرتبط بالهوية والثقافة السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن مبادرتها «عام القهوة السعودية».

ولكل رحلة حكاية مرتبطة بالمكان والزمان لذلك ستتيح كدانة مبادرة صورة وذكرى كهدية لضيف الرحمن لتخليد اللحظة في المكان المقدسة.

وبفرحة العيد تشارك ضيوف الرحمن مبادرة «عطر المشاعر» التي ستقام يوم عيد الأضحى المبارك على امتداد مشعر منى.

3 معارض إثرائية:

«العهد» سيقام في مشعر عرفات بهدف تعريف الحاج بأبرز خصائص البلد الحرام وساكنيه

«حكاية الماء» في مشعر عرفات ويتناول تاريخ السقايا في الحج وشرف هذه المهنة

«كسوة الكعبة المشرفة» بمشعر منى