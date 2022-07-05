3 عقوبات تواجه مخالفي تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي

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وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك. ويعد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي أنشئ في عام 1983 من أكبر المشاريع المماثلة على مستوى العالم، وهو مشروع خيري، غير ربحي ويحظى بدعم غير محدود من المملكة، وهو يقوم بأداء نسك الهدي والفدية والأضاحي والصدقة والعقيقة نيابة عن الحجاج، ومن يرغب من المسلمين.العقوبات الثلاث:
- عقوبة تعزيرية
- إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها
- شراء سندات من البنك الإسلامي بعدد السندات التي باعها
مزايا مشروع الهدي والأضاحي
- التيسير على الحجاج أداء نسكهم بيسر وسهولة
- المشروع يحافظ على بيئة المشاعر المقدسة
- يضمن إيصال اللحوم لمستحقيها من فقراء الحرم والمحتاجين
- يحقق المشروع الاستفادة من كامل مكونات الذبيحة
ماذا قدم المشروع العام الماضي؟
200 ألف أسرة مسجلة في الجمعيات الخيرية استفادت منه
- كل أسرة تحصل كحد أدنى على 4 كجم من اللحوم
- توزيع اللحوم مع السلال الشهرية للأسر المسجلة
- تنقل في شاحنات مبردة وفق برنامج زمني محدد لكل جمعية
- اللحوم تحفظ داخل مغلف معقم ومفرغ من الهواء
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