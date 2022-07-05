مكة تتحدث 41 لغة في أيام معدودات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إضافة إلى اللغة الرسمية في المملكة، لغة القرآن، اللغة العربية، والتي يتحدث بها الحجاج العرب من الدول العربية كافة، هناك اللغة الإنجليزية ثالث أكبر لغة في العالم، واللغة الفرنسية التي تحتل المركز السابع من حيث اللغات الأكثر تحدثا في العالم، يجتمع في مكة المكرمة خلال موسم الحج مسلمون من مختلف أنحاء العالم، يتحدثون 41 لغة خلال أيام معدودات.

01 الأمازيغية

لغة معيارية للغات الأمازيغية، هي لغة رسمية في المغرب بجانب العربية، ومتحدثة في الجزائر.

الناطقون: 4 ملايين

02 الأمحرية – الأمهرية

لغة إثيوبيا الرسمية، وهي لغة ثاني أكبر اللغات السامية انتشارا.

الناطقون: نحو2.7 مليون

03 السواحلية

هي لغة بانتو، تنتشر على سواحل أفريقيا الشرقية، وهي لغة رسمية لكينيا وتنزانيا وأوغندا، وإحدى اللغات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وموزمبيق، كما أنها اللغة الأم للشعب السواحلي.

الناطقون: من 50 إلى 100 مليون

04 الهولندية

إحدى اللغات الجرمانية الغربية، وهي لغة رئيسة في كل من هولندا وبلجيكا وسورينام، وإحدى اللغات الرسمية لجنوب أفريقيا، ومحكية على نطاق واسع في ناميبيا.

الناطقون: نحو 27 مليونا

05 الأفريكانية

هي لغة جرمانية غربية، تستخدم في جنوب أفريقيا وناميبيا، كما يوجد عدد أقل من المتحدثين بها في كل من بوتسوانا، وليسوتو، وسوازيلاند، وزيمبابوي، وزامبيا.

الناطقون: +7 ملايين

06 الفريزية الغربية

لغة جرمانية غربية يتركَز الناطقون بها في مقاطعة فرايزلاند في شمال هولندا، وتعد لغة مقاطعة فرايزلاند الواقعة شمال البلاد.

الناطقون: 400 ألف

07 بابيامنتو

اللغة الأكثر تحدثا في جزر الكاريبي: كوراساو، أروبا وبونير.

الناطقون: 300 ألف

08 التركية

هي أكثر لغات الترك انتشارا وتحدثا في تركيا وقبرص الشمالية، وتعد لغة أقلية في كل من العراق، واليونان، ومقدونيا، وكوسوفو، وألبانيا، وفي بضعة دول وأقاليم أخرى في أوروبا الشرقية.

الناطقون: 83 مليونا

09 الهوسية (بالهوسية: هَرْشَن هَوْسَ)..

لغة الهوسية، وهي لغة تشادية من العائلة الأفروآسيوية، تكتب بأحرف عربية.

الناطقون: 80 مليونا

10 الإيجبو

(إيجبو: أسيسيو إيجبو)

هي لغة مكتوبة بنظام الكتابة اللاتيني، الذي استخدمه المستعمرون البريطانيون، أصلية لشعب الإيجبو، وهم المجموعة العرقية المتمركزة في الأساس في جنوب شرق نيجيريا.

الناطقون: 20 مليونا

11 يوربا

لغة نغمية من اللغات البنوية الكونغولية المتفرعة من العائلة اللغوية النيجيرية الكونغولية، رسمية في نيجيريا، واللغة الأم بالنسبة لشعب يوربا، وتستخدم في جنوب الصحراء الكبرى، وبنين، وتوغو، وسيراليون.

الناطقون: 20 مليونا

12 الفلبينية

هي اللغة الرسمية في الفلبين إضافة للإنجليزية، وهي

مشتقة من اللغة التغلوغية، لغة من لغات الأوسترونيسيان، وهي اللغة الرسمية في الفلبين.

الناطقون: 22 مليونا

13 الإندونيسية

اللغة الرسمية لإندونيسيا

تعتبر لهجة قياسية للغة الملاوية، وهي لغة أسترونيزية تم استخدامها كلغة تواصل مشترك لعدة قرون في الأرخبيل الإندونيسي متعدد اللغات، وهي اللغة الرسمية الإندونيسية.

الناطقون: 23 مليونا

14 الملايوية

لغة أوسترونيسية يتحدث بها الملايويون الذين يعيشون في شبه جزيرة ملايو، وجنوب تايلاند، والفلبين، وسنغافورة، وشرق سومطرة، ورياو، وبعض الأجزاء الساحلية في بورنيو.

الناطقون: 40 مليونا

15 الفارسية

هي إحدى اللغات الهندية-الأوروبية، والتي تنتشر في إيران وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

الناطقون: 82 مليونا

16 الطاجيكية

إحدى اللغات الفارسية الآرية كالدرية أو الكردية، تستخدم في طاجكستان وإيران وأفغانستان.

الناطقون: 40 مليونا

17 الأذرية ( اللغة الأذربيجانية)

اللغة الرسمية لجمهورية أذربيجان، وتستخدم أيضا في مناطق عدة شمال غرب إيران وروسيا.

الناطقون: 23 مليونا

18 الكردية

ثالث أكثر لغة تحتوي على كلمات، يتحدث بها أيضا ملايين من الكرد، وتتكون من أبجديتين قياسيتين، الكرمانجية (لاتينية) والسوراني.

الناطقون: ما بين 8 و20 مليونا

19 المازندرانية

لغة هندوأوروبية، تسمى اللغة الطبرية نسبة إلى طبرستان، وتعد اللغة المحلية لمحافظة مازندران الإيرانية، تكتب بالخط العربي.

الناطقون: 3 ملايين

20 الكيلَكية (بالگيلكية: گيلکی)..

لغة إيرانية يتكلم بها أهل محافظة جيلان شمال إيران، وتكتب بحروف عربية.

الناطقون: ما بين 5 و6 ملايين

21 الأردية أو الأوردية أو الأوردوية

لغة هندية آرية من فرع اللغات الهندية الإيرانية، تطورت مفرداتها من اللغة السنسكريتية والفارسية والعربية والتركية والبشتونية، وهي اللغة الرسمية في باكستان، وفي خمس ولايات هندية.

الناطقون: 81 مليونا

22 اللغة الهندية

من فرع اللغات الهندوإيرانية، وهي واحدة من اللغات الرسمية في الهند وجزر فيجي (الهندوستانية)، كما تستخدم في عدة دول أخرى.

الناطقون: 480 مليونا

23 البنجالية

اللغة الرسمية لبنجلاديش، وهي اللغة الأكثر انتشارا في بنجلاديش، وثاني أكثر لغة انتشارا من اللغات الاثنتين والعشرين الرسمية في الهند بعد اللغة الهندية.

الناطقون: 300 مليون

24 الأوزبكية

فرع من شجرة اللغات التركية، واللغات التركية كلها ترجع في أصولها إلى شجرة اللغات الألطية، وهي اللغة الرسمية لأوزبكستان.

الناطقون: 27 مليونا

25 السونينكية

لغة مندنكية في مالي وجنوب موريتانيا وشرق السنغال وغامبيا، كانت لغة إمبراطورية غانا في القرون الوسطى.

الناطقون: أكثر من مليون

26 الفولانية

من أكثر اللغات الأفريقية انتشارا، وقد بدأت كتابتها منذ عدة قرون، وازدادت أهمية كتابتها في النصف الثاني من القرن العشرين.

الناطقون: 24 مليونا

27 الوُلوفية أو الوَلَفية

لغة أغلبية سكان السنغال وأقلية كبيرة في موريتانيا، وتنتمي للغات الأطلنتية، فرع من اللغات النيجرية الكنغولية، وتكتب بالأبجدية اللاتينية.

الناطقون: 5 ملايين

28 البلنتية

لغة البلنتيين في السنغال وغامبيا وغيرها من بلاد غرب أفريقيا.

الناطقون: 500 ألف29 المندنكوية

لغة نيجرية كنغوية، هي لغة الشعب المندنكوي.

الناطقون: نحو 5 ملايين

30 البشتوية أو البشتونية

إحدى اللغات الرسمية في أفغانستان، وثاني اللغات المحلية انتشارا في باكستان.

الناطقون: 45 مليونا

31 الدرية

لغة آرية تنتمي إلى مجموعة اللغات الهندو ـ أوروبية، محكية في أفغانستان.

الناطقون: 9 ملايين

32 الصينية القياسية أو المندرينية

اللغة الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، ويتحدث بها في تايوان وسنغافورة المندرينية.

الناطقون: 193 مليونا

33 الصومالية

أهم اللغات الحية في القرن الأفريقي، وهي لغة رسمية في جمهورية الصومال مع اللغة العربية.

الناطقون: نحو 15 مليونا

34 البامبارية

اللغة البامبارية هي اللغة المتحدثة في دولة مالي.

الناطقون: 10 ملايين

35 لغة تماشك البربرية

اللغة المحكية على نطاق واسع من قبل القبائل البدوية في شمال أفريقيا في مالي.

الناطقون: 500 ألف

36 الروسية

أكثر اللغات السلافية انتشارا في العالم.

الناطقون: 301 مليون

37 الهوسية

لغة تشادية من العائلة الأفروآسيوية، تكتب بأحرف عربية.

الناطقون: 80 مليونا

38 الملايوية

لغة أوسترونيسية يتحدث بها الملايويون الذين يعيشون في شبه جزيرة ملايو، وجنوب تايلاند، والفلبين، وسنغافورة، وشرق سومطرة، ورياو، وبعض الأجزاء الساحلية في بورنيو.

الناطقون: 40 مليونا