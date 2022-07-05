شكرا لقرائتكم خبر قباء.. أول مسجد بني في الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مسجد قباء بالمدينة المنورة أول مسجد بني في الإسلام، فقد أسسه الرسول - صلى الله عليه وسلم - واختطه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مهاجرا إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة - رضوان الله عليهم-.

وكان الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر ليصلي فيه، ويختار أيام السبت غالبا ويحض على زيارته، ووردت في فضل المسجد والصلاة فيه العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها «من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة».

ويعد مسجد قباء من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد الحرم النبوي الشريف، ولقي في العهد السعودي الزاهر، العناية الكبيرة حيث تمت إعادة بنائه ومضاعفة مساحته مع المحافظة على معالمه التراثية بدقة، وتبلغ مساحة المصلى وحده 5035 م2، والمساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له 13500 م2.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، ووجه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويهدف إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ50 ألف م2 بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مصل، إذ يعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء منذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.

من أهداف أكبر توسعة:

• رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ50 ألف م2 بواقع

• 10 أضعاف مساحته الحالية

• طاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مصل

• تعد أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء منذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة