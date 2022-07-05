شكرا لقرائتكم خبر مسجد المشعر الحرام.. نزل به النبي في حجة الوداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويقع المسجد في منتصف المسافة الواقعة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف في منى، وهو المسجد الذي نزل النبي عند قبلته في حجة الوداع، وكان على جبل يقال له «قزح»، ويفيض إليه الحجيج بعد غروب يوم عرفة؛ حيث كان في بداية القرن الثالث الهجري مربع الشكل صغير المساحة بسيط البناء، ولم يكن مسقوفا؛ وقد تمت في العهد السعودي توسعته وأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 90 مترا وعرضه 56 مترا، وبات يستوعب أكثر من 12 ألف مصل، وله منارتان بارتفاع 32 مترا، ومداخل في الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفظ مسجد المشعر الحرام بمكانته الدينية في التاريخ الإسلامي؛ والذي يحتضنه مشعر مزدلفة؛ ويستقبل ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج، وهو الذي قال فيه المولى عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.ويقع المسجد في منتصف المسافة الواقعة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف في منى، وهو المسجد الذي نزل النبي عند قبلته في حجة الوداع، وكان على جبل يقال له «قزح»، ويفيض إليه الحجيج بعد غروب يوم عرفة؛ حيث كان في بداية القرن الثالث الهجري مربع الشكل صغير المساحة بسيط البناء، ولم يكن مسقوفا؛ وقد تمت في العهد السعودي توسعته وأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 90 مترا وعرضه 56 مترا، وبات يستوعب أكثر من 12 ألف مصل، وله منارتان بارتفاع 32 مترا، ومداخل في الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر مسجد المشعر الحرام.. نزل به النبي في حجة الوداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.