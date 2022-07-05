شكرا لقرائتكم خبر غار حراء.. بداية انطلاق الدعوة الإسلامية ونزول الوحي على النبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويزيد الجبل شرفا أن أول حجارة تم بناء الكعبة المشرفة بها كانت من حجارة هذا الجبل، والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة 5 كلم، ويعد أحد جبال سلسلة جبال الحجاز، فيما يعد غار حراء فتحة صغيرة في صخور جبل النور، يبلغ طولها حوالي 4 م وعرضها مترا أو أقل، ومساحته صغيرة جدا لا تسع إلا لحوالي 4 أشخاص.ويصعد لجبل النور الكثيرون لقصد الاستكشاف والاطلاع، ويمكن لمن يقف على رأس الجبل أن يشاهد مدينة مكة المكرمة وأبنيتها.
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