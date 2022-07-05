شكرا لقرائتكم خبر غار حراء.. بداية انطلاق الدعوة الإسلامية ونزول الوحي على النبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل غار حراء الموقع الذي شهد بداية انطلاق الدعوة الإسلامية؛ بنزول الوحي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -؛ والذي يقع في أعلى جبل النور شمال شرق مكة المكرمة على ارتفاع 634 م، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو يتعبد قبل البعثة في هذا الغار الذي نزل الوحي فيه للمرة الأولى على النبي، وفيه نزلت أول آية من القرآن «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق».

ويزيد الجبل شرفا أن أول حجارة تم بناء الكعبة المشرفة بها كانت من حجارة هذا الجبل، والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة 5 كلم، ويعد أحد جبال سلسلة جبال الحجاز، فيما يعد غار حراء فتحة صغيرة في صخور جبل النور، يبلغ طولها حوالي 4 م وعرضها مترا أو أقل، ومساحته صغيرة جدا لا تسع إلا لحوالي 4 أشخاص.

ويصعد لجبل النور الكثيرون لقصد الاستكشاف والاطلاع، ويمكن لمن يقف على رأس الجبل أن يشاهد مدينة مكة المكرمة وأبنيتها.