الجزائر تعلن فتح الحدود البرية مع تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم عن قرار مشترك اتخذه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، يقضي بفتح الحدود البرية مع تونس أمام السيارات الخاصة والمسافرين، وذلك ابتداء من 15 يوليو الجاري.
وجاء في تصريح للرئيس تبون نشرته الرئاسة الجزائرية: “أخذنا قرارا معا بفتح الحدود بين البلدين أمام السيارات الخاصة، وذلك ابتداء من يوم 15 يوليو الجاري”.
وكانت الجزائر قد أغلقت حدودها مع تونس منذ شهر مارس 2020، بسبب جائحة كورونا.
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