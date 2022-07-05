وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستكمل استعداداتها للمشاركة في موسم حج 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استعداداتها للمشاركة في موسم حج 1443هـ وذلك عبر وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل وفروعها في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك).
وتأتي مشاركة الوزارة بهدف متابعة الامتثال لأحكام نظام العمل واللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والتحقق من التزام المشغلين وحملات الحج بالأنظمة والتعليمات الخاصة بموسم الحج، وذلك من خلال فرق الرصد في منافذ المملكة التي يقدم منها الحجاج، والزيارات الرقابية الميدانية لمواقع المنشآت في المشاعر المقدسة، إضافة للأعمال التطوعية المتمثلة في التعاون مع عدد من الجهات وتوزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية وتقديم الخدمات الخاصة بالوزارة لعملائها من المواطنين والوافدين.
يذكر أن الوزارة قد نفذت حتى الآن أكثر من ( 1622) زيارة رقابية ضبطت خلالها (455) مخالفة، اتُخذ في حق مرتكبيها من منشآت وأفراد جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام العمل
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