أمانة القصيم تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الاشتراطات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس كثفت أمانة منطقة القصيم، أعمال الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف رفع مستوى الرقابة الميدانية على محال الحلويات والمواد الغذائية ومحال الحلاقة والمشاغل النسائية. وتهدف الجولات الرقابية إلى متابعة تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية والمحافظة على سلامة المستهلك.

ودعت أمانة القصيم جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن ملاحظات الصحة العامة عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالرقم ٩٤٠.

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