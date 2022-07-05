بيت التمويل الكويتي «بيتك» يستحوذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه اليوم على طلب استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد- البحرين، وذلك وفقاً لصحيفة «الرأي» الكويتية.
وقالت الصحيفة، وفقاً لمصادرها أنه بعد موافقة «المركزي» وجهاز حماية المنافسة على الصفقة سيكون على البنكين استكمال بقية الإجراءات الخاصة بهما لجهة عقد جمعية عمومية.
ونوهت المصادر إلى أن سعر التعادل المرتقب للصفقة يقدر بواقع سهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم «الأهلي المتحد».
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