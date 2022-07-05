متعب المفرج يغيب عن معسكر الهلال في برمنجهام

محمد بن مسعود - الدمام - وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الطبي الخاص بالهلال بقيادة الطبيب خوان دوكي، فضل أن يستأنف المفرج برنامجه التأهيلي الموضوع له في قطر. وأكدت التقارير أن المفرج لن يلحق بالمعسكر والمقرر انطلاقه يوم 29 يوليو الجاري، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا. ويعاني المفرج من قطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال الجولات الأخيرة في دوري المحترفين السعودي.

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