الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وعدد من المسؤولين.