محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عليهما-.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.