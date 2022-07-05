التجارة : التشهير لمواطن و10 مقيمين ارتكبوا الغش التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهرت وزارة التجارة بمواطن و10 عمالة من جنسيات هندية وبنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهم لنظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وتورطهم في إنشاء معمل لتصنيع وبيع منتجات التبغ المغشوشة (المعسلات)، من خلال تعبئتها بمواد مجهولة المصدر، وتغليفها بعبوات تحمل بيانات تجارية مضللة، بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق المحلية.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن تغريم المخالفين 720 ألف ريال، والسجن لمدة سنة للمواطن صاحب المعمل وسجن المقيمين العشرة لمدة ستة أشهر، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط وزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة معملاً غير مرخص بمزرعة خاصة بمحافظة القطيف، وبالوقوف على المقر المذكور ضبطت الفرق الرقابية عمالة تصنع منتجات التبغ بطريقة بدائية.

كما ثبت تورط صاحب المقر والعمالة في مزاولة نشاط تجاري غير مرخص والغش والتلاعب في البيانات التجارية من خلال إعداد خلطات التبغ (التنباك والمعسل)، وطباعة وتعديل الملصقات على بيانات المنتج المغشوش بهدف إيهام وتضليل المشترين بجودة البضاعة المغشوشة.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها، حاثة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المقرات والمنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.