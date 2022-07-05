العجمي: رجال السلة يغيّرون التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة السلة بفوز منتخبنا الوطني لكرة السلة على حساب على حساب نظيره كازاخستان بنتيجة (51/62) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين لحساب المجموعة الرابعة، في تصفيات كأس العالم 2023، وبالتالي تأهله للمرحلة الأخيرة من التصفيات مع أفضل 12 منتخبًا من القارة.
ورفع العجمي تبريكاته لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة هذا التأهل التاريخي الهام ولأول مرة في تاريخ كرة السلة البحرينية، مشيدًا في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة البحرينية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمتابعة الحثيثة والمستمرة للمنتخبات الوطنية والرياضة البحرينية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وقال العجمي إن النتائج الإيجابية التاريخية التي حققها منتخبنا الشاب المتجدد، وذلك عقب فوزيه على عمالقة المنتخب السوري المصنف 84 على مستوى العالم، وعلى منتخب كازاخستان المصنف 68 عالميًا، تؤكد مدى التطور الحقيقي الذي وصلت إليه لعبة كرة السلة البحرينية.
وأوضح العجمي أن التجديد الكامل لمنتخبنا الوطني في هذه المرحلة والذي يأتي امتدادًا للمنتخبات السابقة لعب دورًا كبيرًا في تحقيق هذه النتائج المميزة التي توجت أحمر السلة بالتأهل إلى النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم
وأضاف العجمي بأنه في الوقت الذي كان يتوقع من منتخبنا تحقيق نتائج مغايرة، إلا أن أبطال البحرين استطاعوا أن يتفوقوا على أنفسهم وعلى المنتخبات العمالقة التي تتميز بالقوة البدنية والفنية وتمتلك التاريخ العريق في اللعبة، وحققوا غير المتوقع تمامًا التأهل إلى التصفيات النهائية. وذكر العجمي أن منتخبنا أصبح الآن ضمن أفضل 12 منتخبًا في آسيا، وبات يفصلنا خطوة واحدة فقط عن مونديال كأس العالم.
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