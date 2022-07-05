العجمي: رجال السلة يغيّرون التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - ‏أشاد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بفوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬كازاخستان‭ ‬بنتيجة‭ (‬51‭/‬‏62‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تأهله‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬12‭ ‬منتخبًا‭ ‬من‭ ‬القارة‭.‬

ورفع‭ ‬العجمي‭ ‬تبريكاته‭ ‬لمقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬مقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬التأهل‭ ‬التاريخي‭ ‬الهام‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمستمرة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬

وقال‭ ‬العجمي‭ ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشاب‭ ‬المتجدد،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬فوزيه‭ ‬على‭ ‬عمالقة‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬المصنف‭ ‬84‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وعلى‭ ‬منتخب‭ ‬كازاخستان‭ ‬المصنف‭ ‬68‭ ‬عالميًا،‭ ‬تؤكد‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬العجمي‭ ‬أن‭ ‬التجديد‭ ‬الكامل‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬امتدادًا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬السابقة‭ ‬لعب‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬أحمر‭ ‬السلة‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النافذة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬

وأضاف‭ ‬العجمي‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مغايرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعوا‭ ‬أن‭ ‬يتفوقوا‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭ ‬وعلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬العمالقة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالقوة‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬وتمتلك‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬وحققوا‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬تمامًا‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭. ‬وذكر‭ ‬العجمي‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬12‭ ‬منتخبًا‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وبات‭ ‬يفصلنا‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬